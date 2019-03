Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg

サムスン電子は26日、メモリー価格の下落を受けて第1四半期の業績が市場予想を下回るだろうとの見通しを明らかにした。来月初めの決算公表を前に予想外の警告を発した。

発表資料によると、メモリー価格とディスプレー価格の下落が予想を上回り、業績の落ち込みにつながった。

原題:Samsung Warns of Weak Financial Results on Memory-Price Slump(抜粋)