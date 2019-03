インドの電子商物流プラットフォーム、デリバリーは、ソフトバンクなどによる4億1300万ドルの出資により、企業価値が15億ドルと評価された。インド紙 タイムズ・オブ・インディア(TOI)が事情に詳しい関係者の話として伝えた。

デリバリーは今回の資金調達を含めて合計で6億7500万ドルを集めた

初期の支援者であるマルチプルとネクサス・ベンチャー・パートナーズは売り出しで約1億5000万ドル相当の株式を売却する計画

原題:Delhivery Valued at $1.5b in SoftBank-Led Round: Times of India(抜粋)