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ナイキ株が下落、北米の売上高回復も市場予想に届かず

Eben Novy-Williams
  • 北米市場の12－２月期売上高は７％増の38億1000万ドル
  • 欧州やアジア太平洋など他の地域はいずれも市場予想上回る
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Photographer: Patrick T. Fallon / Bloomberg
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Photographer: Patrick T. Fallon / Bloomberg

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世界最大のスポーツウエア会社、米ナイキが21日発表した2018年12月－19年２月（第３四半期）決算では、利益は堅調だったが、重要な業績指標である北米の売上高は市場予想に届かなかった。

　　北米市場は2017年の大部分と18年の前半にナイキを悩ませてきたが、市場予想を下回る今回の売上高を受け、同社の株価は通常取引終了後の時間外取引で一時4.2％下落した。

Nike falls postmarket after closing at a record high

　　北米市場の12－２月期売上高は前年同期比７％増の38億1000万ドル（約4222億円）で、市場予想平均は38億5000万ドルだった。一方、欧州や中東、アフリカ、グレーターチャイナ（大中華圏）、アジア太平洋、中南米ではいずれも市場予想を上回った。

　　12ー２月期利益は前年同期比でほぼ横ばいで、１株当たりでは68セントと、市場予想の65セントを上回った。粗利益率は45.1％に拡大し市場予想を上回った。

原題：Nike Drops as North American Sales Rebound Misses Estimates（抜粋）

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