ナイキ株が下落、北米の売上高回復も市場予想に届かず

Photographer: Patrick T. Fallon / Bloomberg Photographer: Patrick T. Fallon / Bloomberg

世界最大のスポーツウエア会社、米 ナイキが21日発表した2018年12月－19年２月（第３四半期）決算では、 利益は堅調だったが、重要な業績指標である北米の売上高は市場予想に届かなかった。

北米市場は 2017年の大部分と18年の前半にナイキを悩ませてきたが、市場予想を下回る今回の売上高を受け、同社の株価は通常取引終了後の時間外取引で一時4.2％下落した。

北米市場の12－２月期売上高は前年同期比７％増の38億1000万ドル（約4222億円）で、市場予想平均は38億5000万ドルだった。一方、欧州や中東、アフリカ、グレーターチャイナ（大中華圏）、アジア太平洋、中南米ではいずれも市場予想を上回った。

12ー２月期利益は前年同期比でほぼ横ばいで、１株当たりでは68セントと、市場予想の65セントを上回った。粗利益率は45.1％に拡大し市場予想を上回った。

原題： Nike Drops as North American Sales Rebound Misses Estimates（抜粋）