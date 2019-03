欧州連合(EU)のトゥスク大統領は、英国の離脱期限を5月22日まで延期することを認める提案を行った。ただし、昨年11月にEUとメイ首相が合意した離脱案を英議会が来週までに承認することが条件だと、事情に詳しい関係者2人が述べた。

21日からブリュッセルではEU首脳会議が開かれている。関係者はこの会議で話し合われている声明の草案を基に語った。協議は進行中で、英国の離脱期限はさらに変更される可能性もあると、この関係者らは指摘した。

メイ首相は今週、6月30日までの離脱延期を要請していた。延期が認められない場合、英国は3月29日にEUを離脱する。

