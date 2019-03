【ＮＹ外為】ドル下落、ＦＯＭＣが今年の利上げ予想をゼロに引き下げ

20日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が1月以来の大幅下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)が今年の利上げ回数 予想をゼロに引き下げたことが響いた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.5%低下。一時は0.6%安と、1月25日以来の大幅な下げ。重要な支持水準の1187を割り込み、ここ9営業日で8日目の下落。ドルはポンドを除く主要10通貨に対して下げた

FOMCの経済予測では、当局者17人中、11人が今年の利上げ回数をゼロと見込んでいることが示された。4人は1回の利上げを予想、2人は2回を想定

ブルームバーグの調査では今年1回、来年も1回の利上げがそれぞれ予想されていた。昨年12月時点のFOMC予測では、今年の利上げ回数は2回だった

米10年債利回りは9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.5245%と、昨年1月以来の低水準

FOMCは今年と来年の経済成長率見通しを下方修正。今年の予測中央値は2.1%と、昨年の成長ペースを1ポイント下回る

ニューヨーク時間午後4時17分現在、ドルは対ユーロで0.6%安の1ユーロ=1.1421ドル。対円では0.7%下げて1ドル=110円67銭

欧州時間の取引

ブルームバーグ・ドル・スポット指数が4営業日ぶりに上昇。FOMCの決定を控え、ポジション調整の動きが広がった。英EU離脱を巡る不透明感が続く中、ポンドは下落。

原題:Dollar Slides After Fed Backs Away From Rate Hikes: Inside G-10(抜粋)

Dollar Gains Before Fed, Pound Slips on Brexit Woes: Inside G-10