【米中ウオッチ】中国側の姿勢後退、預金準備率下げか、富豪クラブ

【米中ウオッチ】中国側の姿勢後退、預金準備率下げか、富豪クラブBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国が通商協議で積極姿勢を後退、米当局者が懸念－関係者
- ボーイングＭＡＸ、米中交渉で中国が輸入リスト除外を検討－関係者
- 中国の預金準備率、２Ｑに引き下げも－中国証券報
- 中国主席：貿易や金融巡り合意書に署名へ－21日から訪欧
- 中国は石炭輸入の検査を強化－外務省報道官
- 日産：中国での販売目標20万台引き下げへ、景気減速反映ー関係者
- テンセント：ＡＳワトソン株取得提案を検討、3350億円相当－関係者
- 中国テンセント：マネジャーの10％が削減・降格対象に－関係者
- ドイツ銀、香港の超高層ビルでオフィススペース縮小検討－関係者
- 世界のコスト高都市、王者シンガポールに２都市が挑戦－大阪５位
- 資産1000億ドルの富豪クラブ、ゲイツ氏がベゾス氏に仲間入り
- コーヒーの未来はＮＹにあり－ＳＮＳ世代が変える消費トレンド
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