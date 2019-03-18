米国株が５カ月ぶり高値、注目材料控え

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18日の米株式相場は続伸。主要中央銀行の政策決定会合や、地政学的な情勢、経済指標など注目材料が豊富な週を迎え、買いが続いた。米国債はもみ合いの末に小幅安。

米国株は続伸－エネルギー株上昇、ボーイングは安い

米国債は下落、値動き不安定－10年債利回り2.60％

ＮＹ原油は反発、主要産油国が減産継続の方針を確認

ＮＹ金は小反落、ドル指数が一時下げ渋り

前週に2.9％上昇したＳ＆Ｐ500種株価指数は２営業日続伸し、５カ月ぶり高値を付けた。原油高を背景にエネルギー関連株が上昇したほか、金融や消費者関連株も上げた。ダウ工業株30種平均はボーイングの下落が上値を抑制したが、プラス圏は確保した。短期間に２回の墜落事故を起こした「７３７ＭＡＸ」の設計承認を米運輸省が調査しているとの 報道で、ボーイングの株価は下落した。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前週末比0.4％高の2832.94。ダウ平均は65.23ドル（0.3％）上げて25914.10ドル。ナスダック総合指数は0.3％上昇。ニューヨーク時間午後４時59分現在、米10年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の2.60％。

ニューヨーク原油先物相場は反発。今年の高値で引けた。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の加盟国と非加盟主要国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は、減産を当面続ける方針を 確認した。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物４月限は57セント（１％）高の１バレル＝59.09ドル。ロンドンＩＣＥの北海ブレント５月限は38セント上げて67.54ドル。

ニューヨーク金スポット価格は小反落。ドル指数が下げ幅を縮小する中、金は一時の0.3％高から下げに転じた。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限は1.40ドル（0.1％）安の１オンス＝1301.50ドルで終了。

今週は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）やイングランド銀行（英中央銀行）の政策会合が開かれ、金融政策の先行きについて手掛かりを得られる可能性が注目されている。

米国債は売買が活発だった一方、値動きは小幅にとどまった。長期物が比較的しっかりした動きとなる中、５年債と30年債の利回り差は縮小、イールドカーブがフラット化した。

原題： U.S. Equities’ Momentum Carries Into Fed Week: Markets Wrap（抜粋）

Treasuries Bear Flatten as Stocks Advance; Futures Volumes Slump

Oil Hits 2019 High as OPEC+ Re-Commits to Cuts in the Near Term

Gold Erases Gain, Trades Little Changed, as Dollar Pares Losses