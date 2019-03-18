【米中ウオッチ】６月に先送りか、直接金融重視、米国債保有拡大

【米中ウオッチ】６月に先送りか、直接金融重視、米国債保有拡大Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米中首脳会談が６月に先送りも、合意の遅れで－香港紙ＳＣＭＰ
- 中国は直接金融重視へ－「強い資本市場」必要と債券・株式市場強化
- 中国が建国記念の軍事パレード抑制の公算、対米配慮で－ＳＣＭＰ
- 中国の米国債保有２カ月連続拡大、通商対立の中－２位の日本も増やす
- 武田薬が中国で生産拡大へ、工場拡張で投資－新華社通信
- 来たれ、中国のベイエリアへ－税負担軽減で海外人材に補助金
- 中国の新築住宅価格、２月も上昇率鈍化－景気懸念再燃も
- 中国：的絞った刺激策継続へ、雇用が焦点－全人代閉幕で首相会見
- 中国首相：小規模企業の資金調達コスト、１ポイント下げ目指す
- 中国：２月の対中直接投資、前年同月比6.6％増－人民元ベース
- 米国：北朝鮮のミサイル試射の可能性監視で偵察機飛行－東亜日報
- 韓国政府：北朝鮮との協議を検討、米朝首脳物別れ後も関係改善へ
- 北朝鮮の金委員長：米との非核化協議、ミサイル発射停止について再考中
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