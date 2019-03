３月15日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが週間で下落、米経済指標が低調で-FOMC控え

15日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が週間ベースで下落。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合を前に発表された米経済指標が低調だった。

ニューヨーク時間午後4時20分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%低下。週間では0.7%安と、3週ぶりの下げ 週間ではポンドが主要10通貨で上昇率上位。英国の欧州連合(EU)離脱が延期されるとの見方が背景

ドルはこの日、ストップロスが発動されたことから下げ足を速めた。3月のミシガン大学 消費者マインド指数は予想を上回ったものの、FOMCの見通しがハト派的になるとの見方が市場で織り込まれつつあることに注目がより集まった

3月の ニューヨーク連銀製造業景況指数と2月の 米鉱工業生産指数は市場予想を下回った。今週発表された2月の米消費者物価指数(CPI)と先週発表の2月の米雇用統計も低調だった

ニューヨーク連銀製造業景況指数と2月の 米鉱工業生産指数は市場予想を下回った。今週発表された2月の米消費者物価指数(CPI)と先週発表の2月の米雇用統計も低調だった 米10年債利回りは一時2.5782%と、1月初旬以来の低水準を付けた

ドルは対ユーロで0.1%安の1ユーロ=1.1320ドル。対円では0.2%安の1ドル=111円49銭

欧州時間の取引

ドルが週間ベースで今月初の下落となる勢い。米経済指標が強弱まだら模様なことに加え、米中貿易協議で進展の兆しが見られることが背景。

◎米国株・国債・商品:株が上昇-中国が景気刺激策の堅持を表明

15日の米株式相場は上昇。世界的な株高の流れを引き継いだ。中国が景気刺激策の堅持を表明したことが手掛かり。各国中央銀行が緩和策を継続するとの見方も強まっている。米国債も上昇した。

米国株は上昇、中国が景気刺激策の堅持を表明

米国債は上昇-10年債利回り2.59%

NY原油は小幅安-OPECの減産方針で週間では上昇

NY金は上昇、ドル下落や中国の需要期待で

前日発表されたブロードコムの好調な決算を受けて、この日は情報技術が大きく上昇。S&P500種株価指数は、週間ベースでは昨年11月以来最大の上げとなった。出来高は大きく増え、相場の変動も高まった。株価指数と個別株の先物とオプション取引が期限を迎えるクアドルプル・ウィッチングとなったことが背景にある。米国債市場では10年債利回りが2.6%を割り込んだ。この日は日本や欧州でも株価が上昇。中国が付加価値税の引き下げを発表したことで、同国の景気回復への期待が高まった。

ブロードコムは上場来高値に上昇。他の半導体株も連れ高となった。ボーイングは一時の下げから反転し、小幅高で引けた。737MAXのソフトウエア更新に関する報道が手掛かり。アドビは下落。利益見通しが市場予想に届かなかった。テスラは大幅安。最新の「モデルY」に対する評価がまちまちとなったことが背景にある。

S&P500種株価指数は前日比0.5%高の2822.48。ダウ工業株30種平均は138.93ドル(0.5%)上げて25848.87ドル。ナスダック総合指数は0.8%上昇。ニューヨーク時間午後4時54分現在の米国債市場では、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.59%。

ニューヨーク原油先物相場は小幅安。週間では2週続伸となった。石油輸出国機構(OPEC)が供給超過の回避に向けた取り組みを続ける姿勢を示したことが手掛かり。主要産油国は今週末、アゼルバイジャンで会合を開催する。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は今週4.4%高。15日の取引では9セント安の1バレル=58.52ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は7セント下げて67.16ドル。

ニューヨーク金先物相場は上昇。ドルの下落が手掛かりとなった。また世界最大の金消費国である中国が大幅な減税計画を発表したことを受け、同国で需要が高まるとの楽観が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は7.80ドル(0.6%)高の1オンス=1302.90ドルで終了。

◎欧州債:ドイツ債、イタリア債ほぼ変わらず-来週は複数の入札

15日の欧州債ではドイツ債が上下に大きく変動したが、ほぼ変わらずで取引を終了した。来週はスペイン、フランス、ドイツ、さらにベルギーが入札を実施する予定だ。

ムーディーズは15日夜にイタリアの格付けを発表する。イタリア債とドイツ債の利回り格差は先物取引の動きに反応して一時、1月以降初めて240ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を下回る場面があった。

ドイツ10年債利回りは0.09%で変わらず、フランス10年債利回りは1bp下げて0.46%、イタリア10年債利回りは2.51%で変わらず

