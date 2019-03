中国の1月末時点の米国債保有残高は2カ月連続で増加した。トランプ米政権との間で貿易を巡る対立が続く中、中国が米国債の購入を増やしていたことが分かった。

米財務省の15日発表によれば、中国の米国債保有は1兆1300億ドル(約126兆円)。昨年12月は1兆1200億ドルだった。外国勢で米国債保有残高が中国に次いで大きい日本は1兆700億ドルと、12月の1兆400億ドルから拡大した。

