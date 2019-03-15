【米中ウオッチ】４月１日減税、３月首脳会談見送り、米朝非核化協議

【米中ウオッチ】４月１日減税、３月首脳会談見送り、米朝非核化協議Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国首相：景気てこ入れのための量的緩和行わず－減税を確認
- 金委員長、米との非核化協議停止するかどうか近く発表－タス通信
- 米財務長官：トランプ大統領と習国家主席は今月会談せず
- 中国は知的財産保護を強化する－李首相
- 中国首相：米中は相違を解決できる
- 中国は他国へのスパイ活動を企業に求めず－李首相
- 中国の外商投資法、2020年１月１日発効－新華社
- 中国の李克強首相：朝鮮半島問題への対応で忍耐呼びかけ
- 中国首相：小規模企業の資金調達コスト、１ポイント下げ目指す
- 中国副首相がＵＳＴＲ代表、米財務長官と電話で再度協議－新華社
- 中国、預金保険機関を近く設立か－チャイナ・デーリー紙
- ファーウェイが無罪主張、銀行詐欺巡る訴訟で－米連邦地裁
- 華為ＣＥＯ：カナダも被害者、孟ＣＦＯに対する米訴訟でーＣＴＶ
- 米軍駐留国に「費用プラス50％」求めるつもりない－国防長官代行
- 中国税関、米テスラ「モデル３」輸入停止措置を解除－関係者
- 米ボーイング苦境、中国国有航空機メーカーＣＯＭＡＣにチャンスか
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