ニュージーランド警察は15日、南島クライストチャーチで発砲事件が発生したとの報に対応しているとの声明を発表した。NZのニュースサイト、スタッフによると、モスクで負傷者が出ている。

NZ警察によると、午後1時40分(日本時間午前9時40分)ごろに発砲があった後、武装警官が動員された。

原題:N.Z. Police Respond to Reports of Shots Fired in Christchurch(抜粋)