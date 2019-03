トランプ大統領と習国家主席は今月会談せず

Photographer: AFP Contributor/AFP Photographer: AFP Contributor/AFP

ムニューシン米財務長官は14日、記者団に対し、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が継続中の貿易協議の一環として今月会談することはないだろうと述べた。

米中首脳会談について議論があったが、「われわれには依然さらに行うべき作業があり、タイミングを考慮すると今月末に会談を行うことはない」 「われわれは国家主席の訪問の調整について話し合ってきており、中国側は『マールアラーゴ』を訪問することに依然前向きだ」 ただ具体的なことはまだ決まっていない

ムニューシン長官は英国の欧州連合(EU)離脱について、自分は米金融システムの英国へのエクスポージャーについては懸念していないと発言

「英銀は非常にしっかりとしており、米銀もこれに備えてしっかりとしていると思う。離脱がどうなるか見守ることになるが、私は銀行自体については心配していない」

