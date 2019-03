バークレイズを退社し、ゴールドマン・サックス・グループに移籍した投資適格債トレーダーのジェフリー・リーチ氏がバークレイズに復帰する。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。ゴールドマン在籍は1年足らずだった。

関係者によれば、リーチ氏はバークレイズでテクノロジー・メディア・通信会社の高格付け社債のトレーディング業務に従事する。同行は米国の投資適格債の専門チームを強化している。

リーチ氏(29)はゴールドマンに移る前、バークレイズで6年以上、投資適格債のトレーディング業務を行っていた。ゴールドマンには昨年、投資適格級の現物債トレーディング責任者として入社した。

ゴールドマンの担当者はコメントを控えた。

原題:Barclays Is Said to Rehire Credit Trader Leach From Goldman(抜粋)