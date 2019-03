英下院：メイ首相のＥＵ離脱期限延長案を可決、賛成412－反対202

英議会は14日、欧州連合(EU)離脱延期を模索する動議を可決した。これまで自身の離脱案が2度にわたって議会で否決されたメイ首相にとっては久しぶりの勝利で、自らの離脱案が息を吹き返す可能性も出てきた。

動議への賛成は412、反対は202だった。この可決で、3月20日までに何らかの離脱案が議会の承認を得る場合、メイ首相はEUに対して離脱期限を現在設定されている今月29日から6月30日への延期を要請する。

一方、20日までに議会を通過する案が何もなければ解決策を見いだすのにより長期の時間を要するため、英国は5月に行われる欧州議会選挙にEU加盟国として参加しなければならないと、動議で定めている。EU離脱の長期延期に道を開く内容で、首相は自らの離脱案に反対する議員らを賛成に回らせる狙いがある。

採決結果を受けて欧州委員会の報道官は、英国から離脱延期の要請があれば加盟国首脳が検討するとの立場を繰り返し、その際は「理由と期間」を考慮することになると述べた。

What’s Next for Brexit?

原題: May Wins Parliament’s Backing for Her Plan to Delay Brexit(抜粋)

*EU: LEADERS WILL CONSIDER REASONS, LENGTH OF BREXIT DELAY

*EU SPOKESMAN: FOR EU LEADERS TO DECIDE ON BREXIT DELAY REQUEST