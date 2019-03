３月14日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが反発、貿易懸念の再燃や英議会動向を意識

14日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対し上昇。英国の欧州連合(EU)離脱を巡る混乱が英議会で続いていることや、米中通商協議に対する懸念が背景。ブルームバーグのドル指数は5営業日ぶりに上げた。

◎米国株・国債・商品:S&P500種が反落-米中協議巡る不透明感で

14日の米国株市場では、S&P500種株価指数が4日ぶり反落。一方で外国為替市場ではドルが上昇した。米中通商協議での合意締結が依然として不透明なことが背景にある。

米国株はS&P500種が4日ぶり反落、通商協議巡る不透明感が重し

米国債は小幅安-10年債利回り2.63%

NY原油は4日続伸、OPEC事務局が加盟国に供給超過の回避促す

NY金は3日ぶり反落、ドル上昇で代替資産としての妙味低下

薄商いの中、S&P500種は日中上げ下げを繰り返した後、最終的にマイナス圏で引けた。米中の貿易戦争に終止符を打つ合意に署名するための首脳会談は3月中には行われないとの報道が重しとなった。S&P500種は前日までの3日間に2.5%上昇し、2800の節目を上抜けていた。この日下げが目立ったのは消費や素材関連の銘柄。一方で銀行や情報技術は上げを主導した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数は前日比0.1%安の2808.48。ダウ工業株30種平均は7.05ドル(0.1%未満)上昇し25709.94ドル。ナスダック総合指数は0.2%安。米国債市場では、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.63%。

ニューヨーク原油先物相場は4日続伸し、4カ月ぶり高値となった。石油輸出国機構(OPEC)事務局が加盟国に対し、供給超過の回避に向けた取り組みを今年も続けるよう促したことが手掛かり。主要産油国は今週末、 アゼルバイジャンで会合を開く。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は35セント(0.6%)高の1バレル=58.61ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は32セント安の67.23ドル。

ニューヨーク金先物相場は3日ぶり反落。ドルが上昇したことで、代替資産としての金の妙味が低下した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は14.20ドル(1.1%)安の1オンス=1295.10ドルで終了。

Crude at Four-Month High as OPEC Signals Commitment to Cuts

PRECIOUS: Gold Retreats on Stronger Dollar, Vote on Brexit Delay

◎欧州債:イタリア債上昇、リスク選好-英議会の離脱延期採決に注目

14日の欧州債市場でイタリア債が上昇し、10年債利回りは月初来の最低に近づいた。ドイツ債は英国債につられて小幅安だった。英議会は引け後にEU離脱期限延長の是非を採決する。この日の欧州株は上昇。

欧州市場ではリスクが選好され、イタリア債の支援材料となった。同国債のイールドカーブはブルスティープ化

英議会はEU離脱の延期について採決を行う メイ英首相は、自身の離脱協定案への支持を得られる見通しが立てば3回目の議会採決を実施すると、首相報道官が記者団に述べた

Italian Bonds Advance, Focus on Brexit Vote; End of Day Curves