【ＮＹ外為】ポンド反落、メイ首相の修正後離脱案を英議会否決

12日のニューヨーク外国為替市場では、ポンドがドルに対し反落。メイ英首相が欧州連合(EU)から取り付けた修正後のEU離脱案を英議会が再び 否決したことで、不透明感があらためて広がった。米経済指標でコアのインフレ減速が明らかになる中、ブルームバーグのドル指数は小幅ながら3日続落。

欧州時間の取引

ポンドが上昇。ただEU離脱案の英議会採決が迫る中で不安定な展開となり、上げ幅を縮めた。ドル指数は3営業日続落、一時は0.2%低下となった。

原題:Pound Slides as May Loses Brexit Vote; Dollar Drops: Inside G-10(抜粋)

Pound Slides Before Brexit Vote, Dollar Declines: Inside G-10

Pound Gains Before Brexit Vote, Dollar Extends Drop: Inside G-10