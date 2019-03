仏ルノー・日産・三菱自、企業連合統括する新組織の設置計画

Photographer: Akio Kon/Bloomberg Photographer: Akio Kon/Bloomberg

日産自動車と仏 ルノー、三菱自動車の3社は、企業連合のガバナンス(企業統治)やオペレーションを統括する新組織の設置を計画している。3社はカルロス・ゴーン元会長の逮捕を受けて意思決定を効率化し関係を改善することを目指している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者らが匿名を条件に明らかにしたところによると、新組織は、オランダのアムステルダムを拠点とする日産・ルノーのアライアンス統括会社「ルノー日産BV(RNBV)」と日産・三菱自の統括会社「日産・三菱BV」の2社の代替となる見通し。関係者の1人によれば、新組織の議長にはルノーのジャンドミニク・スナール会長が就任する可能性が高い。新組織の設置については、日本経済新聞が先に報じた。

日産と三菱自の広報担当者は、報道された計画についてコメントを控えた。ルノーの担当者にコメントを求めたが回答は得られていない。

日産は11日、同社とルノー、三菱自の3社が12日午後4時半から横浜市内の日産本社で記者会見を開くことを明らかにした。ルノーのスナール会長とティエリー・ボロレ最高経営責任者(CEO)、日産の西川広人社長兼CEO、三菱自の益子修会長CEOが出席する。事情に詳しい関係者によると同日に取締役会を開き、新組織の設置計画について協議する予定だ。

ゴーン被告は先週、100日以上勾留されていた東京拘置所から保釈された。事情に詳しい関係者によると、同被告は取締役会への出席を希望しているという。東京地裁は保釈中の同被告の取締役会出席の可否について判断する見通しだ。



原題:Renault, Nissan, Mitsubishi Said To Plan Shift to One Board(抜粋)