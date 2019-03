パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は8日、「米金融当局に差し迫った政策対応を求めるものは見通しに存在せず、特にインフレ圧力が落ち着いていることを前提として、連邦公開市場委員会(FOMC)は政策スタンス変更の検討に当たり、忍耐強く状況の推移を見守るアプローチを採用している」と語った。カリフォルニア州スタンフォードでのスピーチのために準備したテキストの内容が公開された。

パウエルFRB議長 写真家:Andrew Harrer / Bloomberg

原題: Powell Sees Nothing in Outlook Demanding Immediate Fed Rate Move

Powell Says Nothing in Outlook Demands Fed Policy Response Now(抜粋)