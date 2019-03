ノルウェー政府は探査・生産専業のエネルギー企業を政府系ファンドの年金基金グローバルの投資先から除外することを提案した。ノルウェー経済への原油価格の総合的な影響を減らすことを目指す。財務省がウェブサイトに声明を掲載した。

垂直統合型のエネルギー企業については除外しない

原題:Norway Decides to Take Upstream Oil Cos. Out of Wealth Fund(抜粋)

*NORWAY SAYS OIL FUND DIVESTMENTS DON’T INCLUDE INTEGRATED COS