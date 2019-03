ヤンキース、スポーツ局ＹＥＳを約35億ドルで買い戻しへ

Photographer: Brian Blanco/Getty Images North America Photographer: Brian Blanco/Getty Images North America

米大リーグ(MLB)のニューヨーク・ ヤンキースは、 アマゾン・ドット・コムや シンクレア・ブロードキャスト・グループ、 レッドバード・キャピタル・パートナーズの後押しで、ケーブルテレビ局YESネットワークを約35億ドル(約3900億円)で買い戻す合意に近づいている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

YESは米 ウォルト・ディズニーが710億ドル規模の米21世紀フォックス資産買収合意の一環として売却するスポーツネットワーク22局の中心的存在。同局はヤンキースのほか、米プロバスケットボール、NBAの ブルックリン・ネッツの試合を放送している。フォックスの22局がディズニー傘下のESPNに加われば、業界における同社の力が大きくなり過ぎることから、これらのスポーツ局売却が買収承認の条件とされていた。

