昨年12月の米貿易赤字は598億ドルと、前月の503億ドルから拡大した。2018年の貿易赤字は6210億ドルと、10年ぶりの高水準となった。

原題: U.S. Trade Gap Surged to $621 Billion in 2018, Highest in Decade(抜粋)

U.S. Trade Deficit Widened to $59.8b in Dec., Est. $57.9b