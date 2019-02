Photographer: SAUL LOEB/AFP Photographer: SAUL LOEB/AFP

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長はハノイでの米朝首脳会談の終了時に、トランプ米大統領と再度会うと約束した、と朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

金委員長はトランプ大統領の首脳会談での「成果に向けた積極的な取り組み」に謝意表明

金委員長とトランプ大統領は首脳会談で議論された「問題を解決」するため「生産的な協議」を続けることを決断

金委員長は首脳会談で「建設的で率直な」対話

原題:Kim Jong Un Vowed to Meet Again With President Trump: KCNA(抜粋)