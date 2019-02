【ＮＹ外為】ドル指数が月間で上昇、米ＧＤＰが予想上回る

28日のニューヨーク外国為替市場ではドルが円やポンドなどに対し上昇。ブルームバーグのドル指数は続伸し、2月の月間ベースでも昨年10月以来のプラスとなった。この日発表の昨年10-12月(第4四半期)の実質国内総生産(GDP)速報値が市場予想を上回り、ドルを押し上げた。

ニューヨーク時間午後4時33分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。月末特有の資金の流れがみられた。米金融当局が金利調整に辛抱強いアプローチを取る中で経済成長率がより長期にわたり高まる可能性があることを、米GDPが示唆 ドル指数は月間ベースで0.8%上昇 米10-12月 GDPは前期比年率2.6%増加(市場予想2.2%増、7-9月実績は3.4%増)

2月のシカゴ製造業景況指数が64.7で17年末以来の高水準となった後、円は対ドルで年初来安値を付けた 米10年債利回りは一時2.72%台に上昇

米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長は、インフレが抑制されていることを踏まえれば、当局は金利の調整に 辛抱強くなれると述べた

辛抱強くなれると述べた ドル指数は月間ベースで上昇したが、年初来ではまだマイナスで、昨年4月以降の上昇基調は途切れる気配を見せている

欧州時間の取引

逃避先通貨が上昇した。米朝首脳会談が物別れに終わったことや、中国の2月の製造業購買担当者指数が弱く世界的な成長減速への懸念が高まったのが背景。円はドルに対し一時0.3%高となった。

