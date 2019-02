トランプ氏：北朝鮮経済に大きな潜在力、非核化要求後退させていない

トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党員長がハノイで握手を交わし、1対1の会談に入った。

会談の冒頭でトランプ大統領は、会談が「大きな成功をもたらすと思う」と発言。北朝鮮に対する非核化の要求を後退させたかとの問いには「ノー」と答えた。朝鮮戦争の終戦宣言については展開次第と述べた。

金委員長とともにこの場にいることは名誉だとの認識も示し、1回目の首脳会談は大きな成功だったと思うと語った。今回も同等またはそれ以上の成功を収めることを期待していると続けた。

トランプ大統領は金委員長に対し、「貴国には大きな経済的潜在力があると思う」と述べた。

金委員長は、前回の会談後に米朝首脳は数々の障害を乗り越えてきたとし、ハノイでの首脳会談はトランプ大統領の勇気ある決断によって実現したと語った。

金委員長はトランプ大統領との1対1の会談で通訳を介して会話した。

