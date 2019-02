メイ英首相、離脱延期検討と関係者－「合意なき」阻止の動き受け

Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

メイ英首相は、3月29日に予定する欧州連合(EU)からの離脱を延期し、「合意なき離脱」を回避する案を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者の1人によれば、メイ首相は26日に開く閣議で、離脱期限の延長を協議することを容認し、EU離脱手続きを定めるリスボン条約50条の適用延長問題を議題に上げる予定だ。閣議の決定については同日の議会で明らかにする見込み。関係者によると、27日の下院採決で合意なき離脱阻止に議会が動く可能性が高いと首相は理解しているという。

最終決定は行われていないが、予定していたEU離脱を先送りすれば、非常に大きな政治的賭けとなる。メイ首相のチームから親EUの閣僚らが大量に辞任する事態は避けられるとしても、与党保守党内の欧州懐疑派からの反発が波乱要因となる危険がある。

メイ首相は、期限に間に合うよう離脱合意の成立を目指す努力をなお続ける可能性が高いが、予定通りEUを離脱すると過去2年にわたり主張してきた首相にとって、離脱延期は大きな譲歩を意味することになる。

ポンド相場は離脱延期の観測の高まりを好感して上昇している。

原題: U.K.’s Theresa May Is Said to Consider Delay to Brexit Date

U.K.’s Theresa May Is Said to Consider Delay to Brexit(抜粋)