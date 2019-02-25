【米国株・国債・商品】株が上昇、貿易巡る楽観で－上値は限定的

25日の米株式相場は続伸。終値ではほぼ４カ月ぶりの高値となった。トランプ米大統領が対中関税引き上げを延期したことから、通商協議における進展の兆しと受けとめられた。債券利回りは上昇、原油相場は下落した。

米国株は続伸、貿易巡る楽観強まる

米国債は下落、10年債利回り2.67％

ＮＹ原油は４週ぶり大幅安、トランプ氏が高過ぎると指摘

ＮＹ金は下落、１オンス＝1329.50ドルで終了

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は午前に日中高値を付けた後は、公益や不動産、生活必需品株の下げに伴い伸び悩んだ。ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）は急伸。同社はバイオファーマ事業を214億ドル（約２兆3700億円）で売却することで 合意した。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種が前日比0.1％高の2796.11。ダウ工業株30種平均は60.14ドル（0.2％）上げて26091.95ドル。ナスダック総合指数は0.4％上昇。米国債市場では、10年債利回りが１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇し2.67％。

米国債はポジティブなリスクセンチメントを背景に軟調推移。ただ、パウエル連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を26日に控え、一段の方向性をもたらす材料は乏しかった。

ニューヨーク原油先物相場は反落。４週間ぶりの大幅安となった。トランプ大統領が原油価格は高過ぎるとし、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）に対して「リラックスして、落ち着く」よう求めたことが背景。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物４月限は1.78ドル（3.1％）安の１バレル＝55.48ドルで終了。これは14日以来の安値。ロンドンＩＣＥの北海ブレント４月限は2.36ドル下げて64.76ドル。

ニューヨーク金先物は下落。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物４月限は0.3％安の１オンス＝1329.50ドルで終了。スポット相場は0.1％の下落。

原題： Stocks Hold On To Trade Optimism Gains; Oil Falls: Markets Wrap（抜粋）

Treasuries Heavy as Risk Rallies; Double Auctions Well Received

Crude Oil Plummets as President Trump Warns Against High Prices

PRECIOUS: Palladium Surge Continues With Price Up 22% This Year