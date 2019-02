米ＧＥ：バイオファーマ事業をダナハーに売却へー214億ドル

米ゼネラル・エレクトリック( GE)はバイオファーマ事業を米ダナハーに214億ドル(約2兆3700億円)で売却することで合意した。立て直しを目指すGEにとって大きな節目となる。

ラリー・カルプ最高経営責任者(CEO)は25日、インタビューに応じ、GEは取引完了を重視し、より広範にわたるヘルスケア事業のスピンオフ計画を取りやめたと述べた。同社は売却益として現金で約210億ドルを受け取り、一部の年金負担分をダナハーに移管するという。カルプCEOは2014年まで10年以上にわたりダナハーのCEOを務めていた。

25日の米株式市場でGEの株価は一時、前営業日比15%上昇。このまま終了すれば、終値ベースで10年ぶりの大幅高となる。

