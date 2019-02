Photographer: Al Drago/Bloomberg Photographer: Al Drago/Bloomberg

トランプ米大統領は24日、「非常に生産的な協議の結果、私は3月1日に予定していた米国の関税引き上げを延期するだろう。双方の追加的な前進を前提に、われわれは合意を結ぶため中国の習近平国家主席とのマールアラーゴでの首脳会談を計画している。米国と中国にとって非常に良い週末だ」とツイートした。

