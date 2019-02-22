ドイツ：２月Ｉｆｏ景況感指数は４年ぶり低水準、期待・現況とも低下

ドイツ：２月Ｉｆｏ景況感指数は４年ぶり低水準、期待・現況とも低下Carolynn Look
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Ｉｆｏ企業景況感指数は98.5、前月は99.3
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昨年10ー12月のＧＤＰ成長率は前期比変わらずー独連邦統計局
２月のドイツ企業の景況感は約４年ぶりの低水準に落ち込み、今後も低調な局面が続くことを示唆した。一方、独連邦統計局が発表した昨年10ー12月（第４四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）成長率改定値は前期比変わらずで、同国は辛うじてリセッション（景気後退）入りを免れた。
ドイツのＩｆｏ経済研究所が集計した２月の独企業景況感指数は98.5。前月は99.3だった。期待と現況の両指数とも前月から低下した。ただ第４四半期ＧＤＰ統計では、個人消費や設備投資、公共支出の成長要素がいずれも増加したことから、この先数カ月間で景気に明るさが見られる可能性も示唆された。
- 備考：ドイツ：2018年10－12月のＧＤＰ、前期比変わらず－連邦統計局
- Ｉｆｏ統計の詳細は表をご覧ください。
原題：Inventory Slump Hits Germany as Business Outlook Slides Further（抜粋）
German Feb. Ifo Business Confidence 98.5; Est. 98.9