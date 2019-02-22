フィデリティ：売上高と利益が過去最高、運用資産減少でも－18年通期

米資産運用会社 フィデリティ・インベストメンツの2018年通期決算は、７年ぶりに運用資産が減少したにもかかわらず、売上高と営業利益が過去最高となった。

同社が21日公表した年次報告書によると、同社のアクティブ運用型の株式ファンドから資金が流出した一方、インデックス商品には資金が流入した。

アビゲイル・ジョンソン最高経営責任者（ＣＥＯ）は市場の乱高下が打撃となったと指摘。「2011年以降で初めて、株式・債券市場の動向が当社の管理・運用資産の伸びにつながらなかった」と説明

昨年の運用資産は２兆4000億ドル（約266兆円）と、前年比で１％減少

フィデリティのアクティブ運用型ファンドは532億ドルの純流出

売上高は12％増の204億ドルと過去最高

営業利益は19％増の63億ドルと過去最高

原題： Fidelity Profit Hits Record Even as Assets Fall In Tough Market（抜粋）