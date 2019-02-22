【米中ウオッチ】交渉大詰め、農産品輸入、５Ｇ実用化、豪中関係

【米中ウオッチ】交渉大詰め、農産品輸入、５Ｇ実用化、豪中関係Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米大統領が中国の劉副首相と22日午後に会談の計画－関係者
- 米中の貿易協議はポジティブ－ＣＮＢＣ
- 中国：米国からの農産品輸入、年300億ドル拡大を提案へー関係者
- 米中の通商協議、ＤＤＧＳ関税の議論含む－関係者
- 中国、株式相場支援に方向転換－規制強化の昨年から様変わり
- トランプ大統領、５Ｇ実用化へ米通信会社に取り組み強化訴え
- 中国の華為、カナダでの増員・投資拡大を表明－外交関係きしむ中で
- 華為会長：中国政府から「バックドア」設置の要請あっても拒否へ
- 米商務省：中国製の一部鉄鋼車輪に「クロ」の仮決定－相殺関税調査
- 中国大連で豪州産石炭の輸入禁止との報道－お決まりの外交戦術か
- 中国・大連港が豪州産石炭輸入禁止との報道、「結論急がず」－財務相
- 中国外務省、環境保護に言及－豪州産石炭の輸入巡り
- 日産とルノーのＣＥＯが来週中国で会合、現地の戦略討議－関係者
- 中国：１月の新築住宅価格、上昇率鈍化－各都市の政策対応が焦点
- 中国人民銀、対象を絞った刺激策を一段と講じる可能性示唆－報告書
- 中国人民銀：基準金利の引き下げ、まだ準備せず－ロイター
- トランプ氏と金委員長、１対１で対話へ－ハノイ会談控え米政府が説明
- 北朝鮮が非核化すれば、経済発展に協力へ－ホワイトハウス
- 中国企業がジブチの戦略的ターミナルの経営権握る－ＷＳＪ
- 【コラム】日本の財政政策、中国経済の人質になるのか－モス
- 香港金融管理局の陳徳霖総裁、10月１日に退任
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