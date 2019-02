スタンダードチャータード９億ドル引き当てへ－米英当局の調査に絡み

英 スタンダードチャータードは20日、制裁違反を巡る米当局の調査に関係する支払いや、金融犯罪防止の内部統制不備に対する英金融行動監視機構(FCA)の処分に備えて、9億ドル(約998億円)の引当金を2018年10-12月(第4四半期)の決算に計上すると発表した。

発表資料によれば、同行は為替トレーディングに関する調査を決着させることで先月合意。金融犯罪防止の内部統制の不備についてFCAから通知を受けた。

スタンダードチャータードは26日に決算発表を予定している。同行によると、FCAは1億200万ポンド(約147億4800万円)の支払いを科すことを計画しており、FCAの通知に関する選択肢について同行はなお検討中という。

