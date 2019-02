トランプ米大統領が５月に訪日、新天皇と会見へ－米政権当局者

トランプ米大統領は年内に2回、日本を訪問する予定だと、米政権当局者が明らかにした。最初の訪日では新天皇と会見し、6月に20カ国・地域(G20)首脳会合(大阪サミット)に出席するため再び訪日する。

ホワイトハウスはトランプ大統領が来週予定されている北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との首脳会談に先立ち、20日午前に安倍晋三首相と電話会談を行ったと発表した。

皇太子さまは5月1日に新天皇に即位される。米政権当局者によれば、トランプ大統領はまず5月に日本を訪れ、新天皇と会見。その後6月遅くに大阪サミット出席のため再度訪日する。

ホワイトハウスはこの日の日米首脳電話会談について、北朝鮮の非核化について話し合われたことも明らかにした。

ホワイトハウスは声明で、両首脳は北朝鮮の「最終的かつ完全に検証可能な形での非核化の達成に向けた日米のコミットメントを再確認した」と説明した。

電話会談では、拉致問題についても話し合われた。会談後、安倍首相は公邸で記者団に対し、拉致問題の解決に向けてトランプ大統領に協力を要請したとし、トランプ氏も「拉致問題を重視する」と応じたと説明。首相は「さらに日米で緊密に協力していきたい」と述べた。

