米投資銀行のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、南アフリカに本社を置く同業インベステックの出身者3人を採用し、ロンドンでのイベントドリブンの株式公募業務を強化する。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

3人はトム・ベックマン、ニック・オリバー、オリバー・グリーソン各氏。いずれもマージャーアービトラージのセールスとトレーディングの専門家で、インベステックで同僚として働いていた。

ジェフリーズとインベステック、およびベックマン、オリバー両氏はコメントを控えた。グリーソン氏はコメント要請に現時点で応じていない。

イベントドリブンは企業の合併・買収(M&A)や再編、スピンオフ(分離・独立)といったコーポレートイベントから収益を得ることを狙う戦略。

原題:Jefferies Said to Hire Top Event Driven Team From Investec(抜粋)