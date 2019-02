中国商務省が19日にウェブサイトに掲載した声明によると、劉鶴副首相は21、22日にワシントンで開かれるライトハイザー米通商代表部(USTR)代表、ムニューシン財務長官との貿易協議に出席する。

声明はこれ以上の詳細に言及していない

原題:China’s Liu He to Visit U.S. for Trade Talks on Feb. 21-22(抜粋)