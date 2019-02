同工場を2022年に閉鎖する計画で、19日にも発表される可能性があると、英スカイニューズが事情に詳しい関係者の話として報じた。

ホンダの広報担当者は、スカイニューズからのコメント要請の電話に折り返しの電話をしてこなかった

同工場の従業員数は約3500人

備考: 日産の決定に揺れるサンダーランド、英自動車生産3割担う復興の象徴

原題:Honda Set to Disclose Plan to Close Swindon Factory in 2022: Sky(抜粋)