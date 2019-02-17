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12月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

Isaac Aquino

: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 12月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

  • 機械受注（船舶・電力を除く）のチャートはここをクリック

【12月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

12月 11月 10月 9月 8月
2018 2018 2018 2018 2018
前月比
受注総額-18.6%8.3%19.5%-17.8%1.8%
民需5.6%-11.7%15.9%-20.4%3.9%
-------------------------------------------------------------------------------
民需(船舶･電力を除く)-0.1%0.0%7.6%-18.3%6.8%
 3カ月比-4.2%-7.3%-0.3%0.9%0.7%
 3カ月年率-15.8%-26.2%-1.1%3.6%3.0%
-------------------------------------------------------------------------------
 製造業-8.5%-6.4%12.3%-17.3%6.6%
 非製造業(船舶･電力を除く)6.8%2.5%4.5%-17.1%6.0%
官公需-14.8%-26.8%25.0%2.4%-21.1%
外需-21.9%18.5%15.5%-12.5%7.8%
代理店-1.0%-4.0%7.8%2.4%-5.2%
前年同月比
受注総額-1.6%5.6%9.3%-5.8%5.2%
民需-3.0%-7.9%5.6%-10.0%17.6%
-------------------------------------------------------------------------------
民需(船舶･電力を除く)0.9%0.8%4.5%-7.0%12.6%
-------------------------------------------------------------------------------
 製造業-5.3%0.0%3.9%-5.5%13.9%
 非製造業(船舶･電力を除く)6.5%1.4%5.1%-8.0%11.6%
官公需-12.2%5.9%44.4%25.6%-3.6%
外需1.7%18.6%5.2%-10.2%-2.7%
代理店6.8%4.2%12.6%2.9%-2.3%
受注額
受注総額23,20728,50626,31722,01426,765
民需10,2319,68510,9679,46311,883
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民需(船舶･電力を除く)8,6268,6318,6328,0229,815
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 製造業3,6183,9574,2263,7644,551
 非製造業(船舶･電力を除く)4,9664,6504,5374,3395,235
官公需2,2572,6493,6202,8972,830
外需9,87412,64910,6759,24610,569
代理店1,2771,2911,3451,2471,218

注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。

参考画面：経済指標 ECST <GO> , ECST17 <GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移グラフ JNMOCHNG <Index>GP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移の表 JNMOCHNG <Index>HP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前年同月比推移グラフ JNMOYOY <Index>GP<GO>

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