12月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）Isaac Aquino
: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 12月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。
- 機械受注（船舶・電力を除く）のチャートはここをクリック
【12月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）
|12月
|11月
|10月
|9月
|8月
|2018
|2018
|2018
|2018
|2018
|前月比
|受注総額
|-18.6%
|8.3%
|19.5%
|-17.8%
|1.8%
|民需
|5.6%
|-11.7%
|15.9%
|-20.4%
|3.9%
|-------------------------------------------------------------------------------
|民需(船舶･電力を除く)
|-0.1%
|0.0%
|7.6%
|-18.3%
|6.8%
|3カ月比
|-4.2%
|-7.3%
|-0.3%
|0.9%
|0.7%
|3カ月年率
|-15.8%
|-26.2%
|-1.1%
|3.6%
|3.0%
|-------------------------------------------------------------------------------
|製造業
|-8.5%
|-6.4%
|12.3%
|-17.3%
|6.6%
|非製造業(船舶･電力を除く)
|6.8%
|2.5%
|4.5%
|-17.1%
|6.0%
|官公需
|-14.8%
|-26.8%
|25.0%
|2.4%
|-21.1%
|外需
|-21.9%
|18.5%
|15.5%
|-12.5%
|7.8%
|代理店
|-1.0%
|-4.0%
|7.8%
|2.4%
|-5.2%
|前年同月比
|受注総額
|-1.6%
|5.6%
|9.3%
|-5.8%
|5.2%
|民需
|-3.0%
|-7.9%
|5.6%
|-10.0%
|17.6%
|-------------------------------------------------------------------------------
|民需(船舶･電力を除く)
|0.9%
|0.8%
|4.5%
|-7.0%
|12.6%
|-------------------------------------------------------------------------------
|製造業
|-5.3%
|0.0%
|3.9%
|-5.5%
|13.9%
|非製造業(船舶･電力を除く)
|6.5%
|1.4%
|5.1%
|-8.0%
|11.6%
|官公需
|-12.2%
|5.9%
|44.4%
|25.6%
|-3.6%
|外需
|1.7%
|18.6%
|5.2%
|-10.2%
|-2.7%
|代理店
|6.8%
|4.2%
|12.6%
|2.9%
|-2.3%
|受注額
|受注総額
|23,207
|28,506
|26,317
|22,014
|26,765
|民需
|10,231
|9,685
|10,967
|9,463
|11,883
|-------------------------------------------------------------------------------
|民需(船舶･電力を除く)
|8,626
|8,631
|8,632
|8,022
|9,815
|-------------------------------------------------------------------------------
|製造業
|3,618
|3,957
|4,226
|3,764
|4,551
|非製造業(船舶･電力を除く)
|4,966
|4,650
|4,537
|4,339
|5,235
|官公需
|2,257
|2,649
|3,620
|2,897
|2,830
|外需
|9,874
|12,649
|10,675
|9,246
|10,569
|代理店
|1,277
|1,291
|1,345
|1,247
|1,218
注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。
参考画面：経済指標 ECST <GO> , ECST17 <GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移グラフ JNMOCHNG <Index>GP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移の表 JNMOCHNG <Index>HP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前年同月比推移グラフ JNMOYOY <Index>GP<GO>