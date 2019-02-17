12月機械受注：総額、民需、除船電民需、外需（月次、時系列表）

: 内閣府経済社会総合研究所が発表した 12月の機械受注統計の時系列表は以下の通り。

機械受注（船舶・電力を除く）のチャートはここをクリック

【12月の機械受注】（単位：億円、％、前月比は季節調整後）

12月 11月 10月 9月 8月 2018 2018 2018 2018 2018 前月比 受注総額 -18.6% 8.3% 19.5% -17.8% 1.8% 民需 5.6% -11.7% 15.9% -20.4% 3.9% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) -0.1% 0.0% 7.6% -18.3% 6.8% 3カ月比 -4.2% -7.3% -0.3% 0.9% 0.7% 3カ月年率 -15.8% -26.2% -1.1% 3.6% 3.0% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 -8.5% -6.4% 12.3% -17.3% 6.6% 非製造業(船舶･電力を除く) 6.8% 2.5% 4.5% -17.1% 6.0% 官公需 -14.8% -26.8% 25.0% 2.4% -21.1% 外需 -21.9% 18.5% 15.5% -12.5% 7.8% 代理店 -1.0% -4.0% 7.8% 2.4% -5.2% 前年同月比 受注総額 -1.6% 5.6% 9.3% -5.8% 5.2% 民需 -3.0% -7.9% 5.6% -10.0% 17.6% ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 0.9% 0.8% 4.5% -7.0% 12.6% ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 -5.3% 0.0% 3.9% -5.5% 13.9% 非製造業(船舶･電力を除く) 6.5% 1.4% 5.1% -8.0% 11.6% 官公需 -12.2% 5.9% 44.4% 25.6% -3.6% 外需 1.7% 18.6% 5.2% -10.2% -2.7% 代理店 6.8% 4.2% 12.6% 2.9% -2.3% 受注額 受注総額 23,207 28,506 26,317 22,014 26,765 民需 10,231 9,685 10,967 9,463 11,883 ------------------------------------------------------------------------------- 民需(船舶･電力を除く) 8,626 8,631 8,632 8,022 9,815 ------------------------------------------------------------------------------- 製造業 3,618 3,957 4,226 3,764 4,551 非製造業(船舶･電力を除く) 4,966 4,650 4,537 4,339 5,235 官公需 2,257 2,649 3,620 2,897 2,830 外需 9,874 12,649 10,675 9,246 10,569 代理店 1,277 1,291 1,345 1,247 1,218

注1：３カ月比および３カ月年率の数値はブルームバーグ・ニュースによって算出。 注２：2011年4月以来機械受注統計は携帯を除く。

参考画面：経済指標 ECST <GO> , ECST17 <GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移グラフ JNMOCHNG <Index>GP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前月比推移の表 JNMOCHNG <Index>HP<GO> 機械受注（船舶・電力除く）の前年同月比推移グラフ JNMOYOY <Index>GP<GO>