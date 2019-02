ＲＢＳ：１株当たり7.5ペンスの特別配当へ、税引き前利益は予想以上

英政府が経営権を持つ英銀 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)は15日、1株当たり7.5ペンスの特別配当を実施する計画を明らかにした。英国の欧州連合(EU)離脱に伴う波乱を乗り越えられるとの自信を示した格好だ。

ロス・マキューアン最高経営責任者(CEO)は「引き続きコスト削減に集中的に取り組んでいく」と表明した。

この日発表した2018年10-12月(第4四半期)決算によると、税引き前利益は5億7200万ポンド(約810億円)とアナリスト予想を上回った。RBSの特別配当は約10年ぶり。

特別配当にもかかわらず、RBSの自己資本比率は欧州の銀行の中で相対的に高く、ロイズ・バンキング・グループなどの英銀を上回っている。

原題: RBS to Award Investors Special Dividend After Strong Profit(抜粋)

