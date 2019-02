米国株下落、弱い指標を嫌気－国境巡る波乱を警戒

Photographer: JOHANNES EISELE/AFP Photographer: JOHANNES EISELE/AFP

14日の米株式相場は下落。政府機関の再閉鎖が回避されるとの楽観が広がったものの、低調な経済指標やトランプ大統領が国家非常事態を宣言するとの報道が嫌気され、マイナス圏で終了した。

米国株は下落、低調な経済指標や国家非常事態宣言の報道で

米国債は上昇、10年債利回り2.65%

NY原油は上昇、世界の供給削減に対する楽観広がる

NY金スポットは上昇、低調な米小売売上高統計で

12月の米小売売上高が過去9年で最大の減少となったことを嫌気し、S&P500種指数は朝方に大きく下げた。政府機関の再閉鎖は回避されるとの楽観から、日中にはいったん下げを縮め、前日比ほぼ横ばいで推移。だが取引終盤、トランプ大統領が予算案に署名すると同時に国家非常事態を宣言するとのニュースが伝わると、相場は引けにかけて再び下げる展開となった。

S&P500種株価指数は前日比0.3%安の2745.73。ダウ工業株30種平均は103.88ドル(0.4%)下落の25439.39ドル。ナスダック総合指数は0.1%上昇。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時50分現在、10年債利回りが5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し2.65%。

成長減速を示唆するような12月の米小売売上高を受けて、市場には驚きが広がった。政府機関の一部閉鎖の影響で発表が当初予定より4週間遅れた同統計について、実際の消費動向を反映していないとの見方も一部にはある。より最近の消費に関するデータでは、堅調な購買環境が示されている。

米10年債利回りが一時2.65%を割り込む中、銀行株が特に大きく下落。生活必需品も下げた。コカ・コーラは10年で最大の下げ。低調な業績予想が嫌気された。一方でエネルギー銘柄は上昇。原油の値上がりが材料視された。

ニューヨーク原油先物相場は上昇。米経済指標が期待外れな内容となったものの、世界の供給削減に対する楽観の方が材料視された。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は51セント(1%)高の1バレル=54.41ドル。ロンドンICEの北海ブレント4月限は96セント上げて64.57ドル。

ニューヨーク金スポット相場は上昇。昨年12月の米小売売上高が過去9年で最大の減少となったことで、景気の勢い減速が示唆され、逃避需要から金が買われた。金スポット相場はニューヨーク時間午後1時48分時点で0.4%高の1オンス=1311.04ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.1%安の1313.90ドルで終了。

