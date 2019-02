米労働省が14日発表した先週の週間失業保険申請件数は、前週比4000件増の23万9000件。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は22万5000件だった。

