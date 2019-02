ジーンズの米リーバイス、ＩＰＯを申請－競合アパレル株は急落

ジーンズの米 リーバイ・ストラウスが新規株式公開(IPO)を申請した。アパレル業界の厳しい競争を乗り切る自信をうかがわせた。

同社は1億ドル(約110億円)規模のIPOを当局に届け出た。金額は手数料算出に必要なもので、今後変更することをほぼ前提としている。米経済専門局CNBCは昨年遅く、同社がIPOで6億-8億ドルの調達を目指していると 報じた。銘柄コード「LEVI」でニューヨーク証券取引所(NYSE)上場を目指す。

IPOでの調達資金は「運転資金や設備投資を含む一般の企業目的」に充当する予定だとしている。「買収やその他戦略的投資の可能性も考えられるが、現時点では具体的な計画はない」という。IPO主幹事はゴールドマン・サックス・グループとモルガン・スタンレー、JPモルガン・チェースが務める。

IPO申請のニュースはアパレル競合企業の株価を押し下げた。13日の米市場で、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ、ギャップ、アーバン・アウトフィッターズの株はいずれも大幅下落した。

原題: Levi Strauss Roils Apparel Industry With IPO Announcement(抜粋)

Levi Strauss Files IPO, Seeks Listing on NYSE Under ‘LEVI’ (1)