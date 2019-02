ブラジル中央銀行は6日、インフレ率が市場予想を下回り、需要が弱い中で政策金利を過去最低の6.50%に据え置くことを決めた。

ゴールドファイン総裁率いる中銀は7会合連続で政策金利を現状維持とした。ブルームバーグの調査ではエコノミスト42人全員が今回の決定を予想していた。

原題:Brazil Keeps Key Rate at 6.50% on Tame Prices and Weak Demand(抜粋)