独ダイムラー：19年は「若干」利益回復へ－18年ほぼ全部門で減益

ドイツの自動車メーカー、 ダイムラーは6日、今年の利益回復を見込んでいると発表した。昨年は米中貿易摩擦や欧州での生産を巡る問題、電気自動車(EV)の開発費拡大で減益となった。

同社は決算発表の会見で、2019年の利払い・税引き前利益(EBIT)が「若干増える」との予想を示した。18年は大型トラックを除く全ての部門が減益。メルセデスベンツ部門の利益率は7.8%と、前年の9.4%から低下した。

昨年10-12月(第4四半期)の売上高は466億ユーロ(約5兆8200億円)。市場予想は455億ユーロだった。EBITは26億7000万ユーロで、前年同期の34億2000万ユーロから減少した。



