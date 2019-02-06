【米中ウオッチ】構造改革が必要、北京で来週協議、大豆追加購入

【米中ウオッチ】構造改革が必要、北京で来週協議、大豆追加購入Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 米大統領：中国との通商合意は構造改革含む必要－一般教書演説
- 米財務長官とＵＳＴＲ代表が来週訪中、貿易協議で－関係者
- トランプ氏の対中関税、特定製品の輸入縮小という目標達成か－調査
- 米鉄鋼業界団体、中国などからの輸入建材への関税求める－ＷＳＪ
- 中国：米国産大豆を追加購入－閣僚級協議後の短期間で
- ＡＤＭのルシアノＣＥＯ：米中貿易戦争、年央までの終了見込む
- 米は相応の対応も、同盟国が警告無視して華為と提携すれば－当局者
- 中国の華為、５Ｇ時代の英国に30億ポンド投じる計画－ＦＴ紙
- デンマーク、華為従業員２人を国外追放－外国人就労巡る家宅捜索後
- 中国、ノルウェーでのサイバースパイ活動を否定－報告書公表後
- 中国：米ＵＳＴＲの報告書、事実にそぐわない
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