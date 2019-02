イタリア経済の落ち込みがサービス業に広がった。低迷はこれまで製造業と輸出が中心だったが、既に脆弱(ぜいじゃく)な同国経済が一段と悪化しつつある状況が示唆された。

5日発表されたイタリアの1月のサービス業購買担当者指数(PMI)は49.7と、12月の50.5から低下。市場予想の50.0も下回った。同指数は50が活動の拡大と縮小の境目。企業は人員削減を強いられており、内需の軟化と輸出受注の減少をその要因に挙げた。

イタリアは昨年10-12月(第4四半期)の国内総生産(GDP)が縮小し、リセッション(景気後退)入りした。

