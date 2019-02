ユーロネクストがノルウェーのオスロ証券取引所の買収を目指す決意は固いと表明した直後に、ナスダックが正式なオスロ証取買収案を提示した。

ナスダックは先週発表していた1株当たり152ノルウェー・クローネでのオスロ証取買収を4日にあらためて確認。同証取の価値を65億4000万クローネ(約850億円)と評価する提案で、ユーロネクストの提示額を5%上回る。ナスダックはまた、オスロ証取の取締役会と筆頭および2位の株主の支持を既に得ている。

ユーロネクストはこの日発表したオスロ証取買収方針を確認する資料で、買収を確実に成功させるための選択肢を検討することを明らかにした。

