トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は、2月27・28両日にベトナムの港湾都市ダナンで会談することを検討している。香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が3日、協議に詳しい関係者の話を基に 報じた。

トランプ氏はこの可能性について、中国代表団が貿易協議のため先週ワシントンを訪問したときに言及し、対中貿易合意をまとめるため習主席と1度か2度会談することを楽しみにしていると発言-SCMP

習氏はさまざまな手段を通じてトランプ氏と連絡を取り合う方針だと中国外務省は指摘-SCMP

