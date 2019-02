【ＮＹ外為】ドル指数は小幅上昇、週足で下げ幅縮小－米国株は失速

1日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨の大半に対し上昇。雇用と製造業に関するまちまちな米経済指標をこなした。

米国債利回りの上昇を背景に、ブルームバーグのドル指数は小幅上昇。週間ベースでは下げ幅を縮小した。株式市場では米S&P500種株価指数が朝方の上げの大半を消す展開となった。1月の米 雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比30万4000人増とエコノミスト予想中央値を大きく上回る一方、失業率は4.0%に上昇。一方、1月の米供給管理協会(ISM)製造業総合景況指数は、予想外の上昇となった。

ニューヨーク時間午後4時46分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.1%上昇。週間ベースでは0.1%下げた。ドルは対円で0.6%高の1ドル=109円51銭。ユーロはドルに対し0.1%高の1ユーロ=1.1456ドル。

主要10通貨のうち、円がドルに対し特に軟調。ドルに対し上昇が目立ったのはカナダ・ドルで、一時は0.4%上昇して1米ドル=1.3069カナダ・ドルと、昨年11月7日以来の高値を付けた。米国が中距離核戦力(INF)廃棄条約から離脱するとトランプ米大統領が 表明したことに反応し、ニューヨーク原油が上昇。カナダ・ドルがつれ高となった。

米連邦公開市場委員会(FOMC)がハト派姿勢を示した後で初めて、複数の金融当局者がこの日発言。セントルイス連銀のブラード総裁はCNBCに対し、「この政策方針は、非常に良好な2年間となるための基盤を整えた」と述べた。ダラス連銀のカプラン総裁は、利上げ休止は「間違いなく」正しい行動だとの見方を示した。



欧州時間の取引

米雇用統計の発表を控えて商いは比較的薄い。ドル指数が早い時間の上げを失う一方で、ドイツとイタリアの製造業指標が予想を下回ったにもかかわらず、ユーロは日中高値に上昇した。

