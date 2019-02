マカオの1月のカジノ収入は2年半ぶりの減少となった。中国の景気減速で世界最大のカジノ拠点であるマカオで客足が遠のいた。

マカオのカジノ監察協調局が1日発表した1月のカジノ収入は前年同月比5%減の249億パタカ(約3350億円)。前月まで2年5カ月連続で増加を記録していた。ブルームバーグ調査のアナリスト予想中央値では9%減が見込まれていた。

原題: China Slump Spurs First Drop in Macau Casino Revenue Since 2016、Macau Monthly Casino Revenue Falls First Time Since July 2016(抜粋)